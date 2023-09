Mindent rögzített a kamera! Durva gyomrost kapott Sáfrány Emese

Sáfrány Emese életében fontos szerepet játszik a sport, azonban azt kevesen gondolták volna, hogy a ringben is látni fogják a sztáranyukát. Pedig de… Emese az utóbbi időben keményen edzett, hogy bebizonyítsa, milyen kemény fából faragták, s az sem okoz neki problémát, ha kap egy gyomrost.

Emese bírja a kiképzést / Fotó: Szabolcs László

A legutóbbi Instagram-posztjában ugyanis ez történt. Emese az edzésén úgy tűrte az ütéseket, mint a profi ökölvívók, még akkor is, mikor trénere egy gyomrost is bevitt neki. Ránézésre is fájdalmas, ami a felvételen látható, de a sztáranyukát nem tántorítja el ez sem a céljától. S mint mondja: annyira megszerette ezt a sportot, hogy mindig alig várja az edzéseket.

Mostanában annyira rákaptam az edzésre, hogy ha tehetném, minden nap több órát ott töltenék. Minden edzés után úgy fekszem le, hogy már alig várom a következőt

– fogalmazott Emese, aki később azt is megosztotta egy hosszabb bejegyzésben, milyen érzéseket váltott ki belőle ez a sport.

„A boksz nem csak arról szól, hogy egymást püföljük ész nélkül. Ennél sokkal összetettebb. A megfelelő technika mellett a taktika is nagyon fontos. Ebben a sportban rengeteg képesség fejlesztésére van szükség, ilyen például az állóképesség, hogy több menetet bírj ki a ringben, az erőnlét, hogy az ütéseknek legyen ereje, emellett pedig fejben is nagyon ott kell lenni. Az edzések mindegyikén újra és újra »meg kell halni« ahhoz, hogy amikor szembenézel majd az ellenfeleddel, egy pillanatnyi félelem se legyen benned, hiszen te mindent megtettél. Mindent” – fogalmazott a híresség, akit egyébként sokan támadnak amiatt, hogy „férfias” sportot választott, ám őt ez egyáltalán nem érdekli. Szerinte a légtorna és a boksz összeegyeztethető, és úgy tűnik, hogy a jövőben is felváltva űzi majd a két testmozgást.