„Már az agyunkban is ott vannak” – Kétségbeesetten kéri követői segítségét Till Attila

Jó pár éve tudjuk, hogy a műanyag szemét az egyik legfontosabb, megoldásra váró probléma a bolygónkon, de mégis szinte minden háztartásba napi szinten kerülnek be petpalackok és egyéb csomagolóanyagok, melyek ha beteljesítették rövidke funkciójukat, mennek a szemétbe, onnan pedig jó esetben valamiféle újrahasznosító üzembe, rosszabb esetben pedig egy szeméttelepre, ahol az idők végezetéig szennyezik a környezetet.

Till Attila ledöbbent a hatalmas szeméthegy láttán Fotó: Bánkúti Sándor

„Mi lehet a világban…?”

Till Attila most egy rövid, de annál hatásosabb videóban figyelmeztet, hogy a kutatások szerint már régen nem „csak” a környezetünket károsítjuk a rengeteg műanyaghulladékkal, de már az egészségünket is. Ehhez el is látogatott egy telepre, ahol tonnaszám áll a szemét.

„Beszéljünk egy picit a műanyagokról! Mögöttem egy szemétdomb látható, ami főleg műanyagból áll.”

Hihetetlen, hogy ez csak egyetlen reggel érkezett be!

„Mi lehet akkor a világban, a nagyobb országokban?” – tette fel a kérdést Tilla, aki ezután egy igencsak aggasztó, kutatásokon alapuló tényt is megosztott nézőivel.



„Már az agyunkban is ott vannak...”

„Nagyon sok kutatás szól arról, hogy a műanyagok elkezdtek bekerülni a szervezetünkbe. Ezek a mikroműanyagok már itt vannak bennünk és nem feltétlenül csak a gyomrunkban, hanem már az agyunkban is. Ráadásul ezektől nagyon sok, furcsa betegséget lehet kapni. Valamit tennünk kellene ez ellen, hiszen ez a közös ügyünk” – mondta videójában a műsorvezető, aki megfogadta, hogy a jövőben sokkal tudatosabban vásárol majd és megpróbálja csökkenteni az általa és családja által termelt műanyag hulladékot.

