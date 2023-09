Ezt érdemes megnézni: férfiakat megszégyenítő módon issza a sört az Exatlon bombázója

Az Exatlon csinos barnája, Kocsis Alexandra testépítőként már bizonyította elszántságát és tehetségét. A szexi amazon most új, eddig ismeretlen tehetségét csillogtatta meg, a férfiak nagy örömére!

Szandi épp Münchenben van a söröket méltató Októberfesten, egy helyi kocsmában videózták le, amint rendhagyó módon kortyol a szénsavas nedűből. A méretes korsót megragadva, karja követhetetlen mozdulatokba kezd: maga körül megforgatva zsonglőrködik a kriglivel, amibe a mutatvány végeztével jóízűen bele is kortyol. A tapsot és elismerő bravókat begyűjtve a tehetséges szépség színpadiasan meg is hajol.

Súlyzók, sör, horgászbot

S hogy mit szólnak hozzá a férfiak, hogy Szandi olyan maszkulin(nak mondott) élvezeteknek hódol, mint a súlyemelés és a sörivás?

„Elég sok olyan dolgot csinálok az életemben, amit a pasik is szeretnek. Ott van például a horgászat. Egyszer fogtam egy majdnem világrekord méretű harcsát, ami 93 kiló és 255 centi hosszú volt. Az autóversenyzésben is sikerült már legyőznöm a pasikat” – sorolta nemrég Szandi a Ripostnak nyilatkozva. A lapnak azt is elárulta: bár sokan azt gondolják, hogy hódolók hada ostromolja őt, valójában a legtöbb férfi nem mer kezdeményezni nála. Az ideális párról pedig ezt gondolja:

„Én nagyon szeretem a szabadságot, de nem kérdés, hogy egy párkapcsolat a kompromisszumokról szól. Aki a tökéleteset keresi, egyedül marad. Mondhatjuk, hogy régebben leuraltam a másikat, de az évek előrehaladtával az ember kezd lenyugodni és már tudja, mi fontos a számára.”