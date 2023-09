„Ez hihetetlen!” – Elképesztő öröm érte Curtist, fotókkal számolt be a boldogságáról

Nagyon senkinek sem kell bemutatni, hogy mielőtt Curtisből hazánk egyik legsikeresebb rappere lett volna, Széke Attila néven rúgta a bőrt, méghozzá profi szinten az Újpest csapatában. A csatár sportkarrierjének azonban egy csúnya sérülés véget vetett, így került be a zene világába.

Curtis élete egyik legjobb ajándékát vehette át Fotó: VT

Persze ezt ma már lehet, hogy nem is bánja annyira, hiszen így is elképesztő sikereket ért el, illetve még az is elképzelhető, hogy kisfia, Doncsi is profi futballjátékos lesz, hiszen már most is rendszeresen jár edzésekre és szinte mindig mezben látható. Ez persze még a jövő zenéje, az azonban már most biztos, hogy Curtist elképesztő ajándékkal lepték meg barátai.

A rapper ugyanis egy eredeti 86-os Maradona mezt kapott, és ha ez még mindig nem lenne elég menő, a legendás focista aláírása is megtalálható rajta. A hihetetlen meglepetésről Curtis az Instagram-oldalán számolt be több fénykép kíséretében.

Elképesztő ajándékot kaptam a barátaimtól... Egy eredeti 86-os Maradona mezt, amit dedikált is anno. Ez hihetetlen!!!

– írta a rapper a fotókhoz, amin szemmel láthatóan fülig ér a szája.