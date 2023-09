Bővült Curtisék családja, Judie már az ölében fogta - Fotó

Egymás után több pozitív hatás is érte Curtist. Nemrég barátaitól olyan ajándékot kapott, aminek bárki örült volna. Hiszen, mint az közismert Curtis nagy foci rajongó, maga is rúgta a labdát, amíg abba nem kellett hagynia. A rapper egy eredeti 86-os Maradona mezt kapott, és ha ez még mindig nem lenne elég menő, a legendás focista aláírása is megtalálható rajta.

Curtis / Fotó: VT

Az is biztos, hogy az új ház most már sosem lesz üres, hiszen Curtis és szerelme a napokban egy új családtagot mutatott be a közösségi médiában, aki bizony nem nemcsak átmenetileg költözik be a házba. Egy szőrös tappancsos házi kedvenc érkezett a rapper és a szerelme életébe – írja a Ripost, ahol egy fotót is láthattok, amin Judie az ölében fogja a négylábút.

A cuki golden retriever a Tupac nevet kapta és egy pillanat alatt belopta magát mindannyiuk szívébe. Curtis még szerelme fotóját is túlszárnyalta, ugyanis berobbantotta a cukiság bombát az Instagram-oldalán, ahol Tupacet kisfiával közös fotón mutatta be. Így már az is egészen biztos, hogy örök barátság lesz a két pici között.