Hoppá! Arnold Schwarzenegger mentett meg egy magyart a kitoloncolástól

Piroch Gábor kaszkadőr, és író volt a vendége dr. Karizs Tamásak a Dr. Milesz NEWS24 Youtube-csatornáján. A beszélgetés során rengeteg témát érintettek az amerikai szuperprodukciókban is sokszor forgató filmessel, aki elmondta azt is, hogy lakott Andy Vajna villájában is, és még az ő segítségével megismerhette Arnold Schwarzeneggert is, aki később még a zöldkártyája megszerzésében is segített neki.

Piroch Gábor 25 éve ingázik Amerikai és Magyarország között /Fotó: Youtube/Dr.MileszNEWS24

Piroch Csaba elárulta, hogy Hollywoodban Andy Vajna segítségével tudott azokon az ajtókon bekopogtatni, amelyeken be kellett jutni a karrierjében. Ráadásul annyira közeli viszonyt ápolt a megboldogult producerrel, hogy még nála is lakott egy időben, és a magángépén is utazhatott. Ami pedig a legfontosabb, Andyn keresztül ismerhette meg a Terminátort, aki ekkorra már Kalifornia kormányzója volt.

Egyszer el akarták venni a zöldkártyámat, mert valamilyen feltételt nem ­teljesítettem. Az orosz ügyvédnőm próbált intézkedni, de ott rendkívül szigorúan veszik a szabályokat. Végül nem a jogi érvek védtek meg a ­kito­loncolástól. Volt ugyanis egy referencialevelem, amit Arnold ­Schwarzenegger írt alá, aki akkor már kormányzó volt. Ezt ­megemlítettük a beván­dorlási hivatalban. Természetesen az ügyintéző azt hitte, hogy blöffölünk, de a fellebbezéshez benyújtottuk a levelet is, és két hét múlva a kezemben volt a zöldkártya...

- fejtette ki a történteket a 25 éve Amerikában forgató kaszkadőr. A teljes interjút itt tudjátok megtekinteni: