A vihar senkit sem kímélt: Oszvald Marika fája majdnem kidőlt, Marcellina otthona is megrongálódott

A hétvégén országszerte pusztító vihar a hírességek telkét sem kerülte el. Oszvald Marika és Marcellina otthona is károsodott.

Oszvald Marikánál csak a veteményes maradt ép

Oszvald Marika háborús állapotokat talált gödöllői nyári rezidenciáján a hétvégi vihar után. A telket, melyet még édesapja vásárolt 40 évvel ezelőtt, szinte teljesen legyalulta az ítéletidővel járó szél.

„Vasárnap óta szinte meg sem állunk. A medence mellett lévő kis erdőmben nagyon laza a talaj. Így az ott lévő fát nagyon megrongálta a vihar. Letört, csaknem kidőlt, gyorsan kellett lépni, nehogy a medencére zuhanjon. Óriási anyagi kárt tudott volna okozni, a plexit darabokra törhette volna. A víz viszont tele van ágakkal, levelekkel, borzalmasan elkoszolódott. Sajnos nem voltam itthon, nem rögzítettem a tetejét, a nagy szél ahogy belekapott, egymásba csapta a fedelét és kinyílt. Ráadásul az apácarácsos kerítést a földből kidöntötte, azt is majd helyre kell hozni. Még a hűtőm olvadt ki, mert több mint ötven órán át nem volt áram” – sorolta a Bors megkeresésére a Kossuth- és Jászai Mari-díjas művésznő, majd hozzátette, a telken álló könnyűszerkezetes ház is beázott, rengeteg idő és munka lesz rendbe tenni a károkat. Ami egy kis vigaszt jelent számára, hogy a szeretett veteményeskertje ép maradt.

Oszvald Marika már csak a károkra ért oda a gödöllői birtokára – Fotó: Szabolcs László

Marcellina háza beázott, megrongálódott

A Ripostnak a szaxofonos-énekesnő, Marcellina is nagy károkról számolt be.

„A kertet már rendbe tettem, rengeteg ág volt, amit letört a szél. Abból a szempontból kicsit örülök is, mert a növényeknek jót tesz a sok víz, burjánzanak. Azonban a házban több komolyabb kár keletkezett. A járólap felszakadt, és az ereszcsatorna is letört, bent a falak is vizesek. Több helyen is beáztam” − sorolta Marcellina.