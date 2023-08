„Nagyon korán mentek el” – Frenreisz Károly testvérei, Latinovits Zoltán és Bujtor István tragikus haláláról mesélt

Frenreisz Károly amellett, hogy a kultikus Skorpió zenekar frontembere még arról is közismert, hogy ő Latinovits Zoltán és Bujtor István kisöccse.

A legendás zenész testvérei elvesztéséről mesélt Fotó: Bors

A legendás énekes most a Best magazinnak adott interjút, amelyben többek között a zenei karrierjéről és testvérei haláláról is vallott.

Ők nagyon korán mentek el, Zoltán bátyám 45 évesen, István bátyám 67 évesen. Értelmetlen volt a haláluk, nagyon közel álltunk egymáshoz, nehéz volt elengednem őket

– mondta Frenreisz, aki novemberben lesz 77 éves.

Mint az ismeretes Latinovits 1976-ban bekövetkezett tragikus halálával kapcsolatban számos teória látott napvilágot, egyesek például úgy vélik, hogy öngyilkos lett, míg mások szerint baleset okozta a színészlegenda halálát. Az énekes ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott a lapnak:

A legendák nagy része hazugság és hülyeség. Sajnos Zoltánnak volt egy születési idegrendszeri problémája, néha nagyon felpörgött, aztán a mélybe zuhant, és súlyos depresszióba esett. Voltak olyan időszakai, amikor három hónapig csak ült otthon, és nem csinált semmit. Egyik ilyen időszakában eszébe jutott József Attila, az ő halála, és követte őt a halálában. Kiment a vasúti sínekhez, és a vonat elé ugrott.

Másik testvére, Bujtor István pedig 2009-ben hunyt el, az ő halála szintén megdöbbentett mindenkit.

István halála biológiai rejtély, a mai napig nem tudjuk, mi történt. Annyit tudunk, felborult a szervezete, leállt a veséje, a mája, a gyomra, minden szerve leállt, kómába került. Próbálták föléleszteni, de nem sikerült. A testvéreim elvesztése az élet nagyon nagy igazságtalanságai közé tartozik. A haláluk nem megmagyarázhatóak

– fejtette ki Frenreisz Károly.