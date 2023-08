Közösen mutatták meg az első felvételeket Puskás Petiék: végre megérkezett

Puskás Peti együttese, a The Biebers sikeresebb, mint valaha. Rengetegen kíváncsiak a zenéikre, és nem is ok nélkül. A rendkívül egyedi daloknak sok rajongója akad, éppen ezért minden alkalommal, amikor Petiék bejelentik egy új klip érkezését, a követők izgatottak lesznek. Az idei év egyik legérdekesebb klipje a Lavina volt, amely a Stranger Things hangulatát ragadta meg, és amihez még videóváró bulit is terveztek.

Most Puskás Peti bejelentette: ma érkezik legújabb klipjük, a Kilépő, amelyért természetesen már most meg vannak őrülve a rajongók. Jelenleg csak az előzetes nézhető meg, később azonban jön a teljes videó is!