Élő adásban jelentette be mindenki kedvenc műsorvezetője: rákot diagnosztizáltak nála

Chris Evans nevét mindenki ismeri. Ő játssza ugyanis a Marvel-univerzumban Amerika kapitányt. No de van egy másik Chris Evans is, aki szintén nagy népszerűségnek örvend az angolok körében, hiszen a BBC egyik legjelentősebb műsorvezetője, emellett meghatározó rádiós személyiség és DJ. Szakmai pályafutása rendkívül gazdag, utánozhatatlan stílusa miatt pedig milliók rajonganak érte. Éppen ezért alaposan ránk hozta a frászt, amikor egy élő rádiós műsorban – derült égből villámcsapásként – bejelentette, hogy bőrrákot diagnosztizáltak nála. Most mindenki aggódva fordul a legenda felé.

Rákot diagnosztizáltak a sztárnál / Fotó: Pixabay

Chris Evans, a legendás műsorvezető sokkolta a világot, amikor élő adásban mesélte el, hogy bőrrákot diagnosztizáltak nála. Ez azért is volt különösen döbbenetes, mert négy évvel korábban felmerült benne a gyanú, hogy ilyen betegsége van, akkor azonban az orvosok megnyugtatták, hogy erről szó sincs.

Chris Evans: Radio DJ reveals skin cancer diagnosis https://t.co/KteJznhCBJ — BBC News (UK) (@BBCNews) August 21, 2023

Olyan korán elkapták, hogy tökéletesen kezelhető. Szeptember 14-től indul meg a kezelés

– nyugtatott meg mindenkit a műsorban a műsorvezető, aki sajnos ezúttal tényleg bőrrákos. Arról is beszámolt, hogy imád futni, és sajnos a beavatkozások után egy ideig fel kell hagynia a sportolással. Éppen ezért úgy tervezi, hogy szeptember 14-ig mást sem fog tenni, csak futni – emelte ki a Mirror.

Négy évvel korábban már vizsgálták bőrrák miatt. Az Egyesült Királyság legmelegebb napja volt, és nagyon erős volt az UV-sugárzás. Mivel nap közben kint tartózkodott, és később elváltozások jelentek meg a bőrén, nagyon aggódni kezdett. Ekkor azonban kiderült, hogy nincs semmi baja.