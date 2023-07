„Sosem gondoltam volna, hogy egyszer ebbe az irányba megyek” – újabb diplomát szerzett Kandász Andrea

Nemrég még a fél ország aggódott a TV2 sztárjának hirtelen eltűnése miatt, szerencsére azonban kiderült, hogy nem történt semmi baja, viszont családjában többeket is megműtöttek és róluk gondoskodott.

Kandász Andi az élethosszig tartó tanulás híve Fotó: Nagy Zoltán

Most pedig egy igazi örömhírrel jelentkezett be Kandász Andrea, aki az Instagram-oldalán számolt be arról, hogy újabb képesítéssel lett gazdagabb. A tévés ugyanis nemrég sikeres államvizsgát tett, így mostantól már diplomás edző és fitneszinstruktorként is tevékenykedhet.

Nem a papírra, a tudásra volt szükségem, de boldog vagyok, hogy a szociológia-, bölcsész-, kommunikáció, coach, médiaszakember diplomák mellé bejött egy merőben más érdeklődés, és most már végzettség is. Sosem gondoltam volna, hogy egyszer ebbe az irányba megyek, de annyira magával ragad az anatómia, az emberi test és szervezet csodálata, fejleszthetősége, hogy teljesen beleszerettem ebbe a szakmába. Édesapám, aki lassan két éve elment, most biztos vagyok benne, hogy nagyon büszke rám, bárhol is jár, hiszen edzőként, sportbíróként, az összes sportág szeretetével mindig vágyott titkon arra, hogy a sport legyen nagyobb része az életemnek, mint amit amatőr sportolóként megéltem

– írta posztjában Andi, aki hozzátette, hogy számos további terve van még a jövőre nézve, és esze ágában sincs leállni a tanulással. Legközelebb például a dietetika tudományát szeretné elsajátítani, de még itt se lesz megállás, ugyanis az élethosszig tartó tanulás híve.