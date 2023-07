Somhegyi Krisztián párja, Viki könnyek között vallott az anyukájáról

Megható pillanatok a stúdióban. Somhegyi Krisztián kedvese percekig szóhoz sem jutott a sírástól.

Viki és Krisztián közösen is nyert már, a lány pedig most egyedül is bizonyított (Fotó: Nagy Zoltán)

Édesanyjára költi a nyereményt

Viczián Viktória brillírozott a TV2 Szerencsekerék című showműsorának e heti utolsó adásában. A tárgyi nyeremények mellett egy borítékot is húzhatott, melyben félmillió forint lapult.

Az összeget látva a csinos lány sírva fakadt:

„Ebből már anyukámnak tudok venni egy kocsit!” − mondta a könnyeit nyelve. „Mert nagyon sokat segítenek nekem: anyukám, mamám meg én vagyunk, és ők tényleg mindent rám áldoztak. És akkor most én jövök” − szipogta Viki, míg a Szerencselány, Sydney van den Bosch többször barátságosan megölelgette őt.

Táncolni vágyik Viki

Nem ez az első eset, hogy Viki győztesként távozik a csatorna játékából: szerelmével, az Exatlonból is ismert Somhegyi Kriszitánnal nemrég megnyerték a Párharcot is! Az akkori nyereményt a saját kikapcsolódásukra kell költeniük, így Viki nagyon örül, hogy most megoszthatja a nyereményét az anyukájával.

„Egy ötmillió forintos luxusutazást nyertünk, és egy Bali−Vietnám túrát tervezünk Krisszel. Ha minden jól megy, július közepén utazunk majd, 3-4 hétre, hogy mindenre legyen időnk. Már nagyon várjuk!” − nyilatkozta akkor a lány, akinek már új műsorötlet van a fejében: többször is hangoztatta, hogy szívesen kipróbálná magát a Dancing with the Stars című műsorban, ahol kedvese, Somhegyi Krisztián korábban már megcsillogtatta a tánctudását.