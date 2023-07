Napi cuki: Rúzsa Magdi ikrei így segítenek főzni anyukájuknak

Ennél cukibb ma nem lesz: műanyag gereblyével segítik az ebéd elkészülését Rúzsa Magdi hármas ikrei! A vajdasági énekesnő számtalanszor bizonyította már, milyen szépen bánik gyerkőceivel, s ez most újra beigazolódott.

Fotó: Matey István

Műanyag gereblyével kevergetnek

Egy rövid, de annál kedvesebb, mókásabb videóval engedett betekintést a mindennapjaiba Rúzsa Magdi. Az utánozhatatlan hangú énekesnő ugyan egy-egy nagyszabású koncert erejéig már visszatért a színpadra, első sorban mégis anyaként kell most helyt állnia. A közösségi oldalán megosztott képek és videók tanúsága szerint pedig ebben a szerepben is tökéletesen helyt áll. Pedig nincs könnyű dolga, hiszen már egy picivel sem könnyű, neki pedig három gyerkőce is van!

Másfél évvel ezelőtt, 2022 februárjában született meg Lujza, Keve és Zalán, akik bearanyozzák Magdi és férje, Vilmos mindennapjait. A kicsikkel még egy ebédfőzés is igazi kihívás, de persze móka is!

Az erről készült videón ugyan a picik arca nem látszik, de halljuk a hangjukat, és néhány apró kezecske megjelenik, illetve egy elengedhetetlen eszköz is: egy keverőkanálként szolgáló, homokozóba való, műanyag gereblye is, ami alighanem Zalán aktuális kedvenc játéka lehet.

„Tedd vissza Keve, dobd vissza a krumplit oda! Nem dobod?” – hallatszik eleinte Magdi türelmes kérése: ekkor jön a képbe a zöld műanyag játék.

„Zalán, megkevergeted? Jól van, ügyes vagy, mindenképp gereblyével szoktunk mindent kevergetni, mikor főzünk!” – mókázott az anyuka.

„Áldott legyen a sok kéz!"

A kommentelők egytől egyig szivecskékkel és kedves szavakkal árasztották el a kedves kis családi videót:

„Áldott legyen a sok kéz!" − kívánta az egyik rajongó.

„Nagyon cukik, hiába, kell Anyának a segítség!"

„Ilyen remek kukták segítségével igazán könnyű a főzés!"

„A legfinomabb étel az amiben ők segítenek!"