Micsoda idill: L.L. Junior végre visszakapta családját – Fotó

A Bors májusban arról számolt be, hogy L.L Junior minden fronton harcol azért, hogy elegendő időt tölthessen harmadik gyermekével, a kis Lilivel. Ehhez már nemcsak ügyvédi, de szakértői segítséget is igénybe vesz, ugyanis Az apák az igazságért egyesülethez fordult. Egyelőre a rapper számára részsikert hozott a per, hiszen a fokozatosság elvét követve, két-három napot is Lilivel tölthet, bár volt felesége, Körtvélyessy Kinga szerint nem túl jó apa, aminek ellenkezőjét videókkal kell bizonyítania.

Zűrös időszak ez L.L. Junior életében Fotó: Máté Krisztián

Békésen telt a hétfő este

A rapper hétfőn nagy családi idillről, boldogságról számolt be. Nemcsak a fia, Lacika volt nála, hanem Lili is, akinek Junior édesanyja egy kedves esti mesét olvasott fel. Juniornak vélhetően nagy szüksége is volt most a nyugalomra, az elmúlt időszakban ugyanis kissé összecsaptak a feje fölött a hullámok.

L.L. Junior anyukája olvasott mesélt a unokájának Fotó: Instagram

Első felesége is beszólt neki

A híresség első feleségének, Hopp Csillának nem kenyere a szereplés, igyekszik a lehető legtávolabb helyezkedni a médiától, ám Junior egyik fotóját nem tudta szó nélkül hagyni. A rapper egy felfújható unikornist ölelget a medencében a képen, Csilla pedig pikírten ennyit fűzött hozzá:

„Végre megtaláltad, aki jó lesz neked.”

Csípős megjegyzés, az már biztos!

Véget ért a párkapcsolata

Most nagyon úgy tűnik, hogy L.L. Junior és Dárdai Blanka közös fejezete lezárult, ám mivel a románcuk leginkább egy érzelmi hullámvasútra hasonlított, nem kizárt, hogy még lesz közük egymáshoz. Junior a múlt héten az éjszaka közepén tett közzé egy szakításra utaló bejegyzést, majd gyorsan le is törölte. Ám, ami egyszer felkerül az internetre, az ott is marad, így a szemfüles rajongók máris világgá kürtölték, hogy Junior és Blanka búcsút intettek egymásnak.

„Neked meg sok boldogságot kívánok és köszönök mindent! És csak remélni tudom, hogy a jövőben a többi csöves közvetítő nélkül élsz majd meg, és a havi 2 millióból tényleg megkapod a négyet vagy inkább ötöt”

– írta a bejegyzéshez Junior, aki most a gyerekei társaságában igyekszik feltöltődni.