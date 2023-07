Leonardo DiCaprio egy újabb modellnek csapja a szelet - ez most komoly lehet?

Mint ismert: Leonardo DiCaprióról régóta él az a legenda, hogy 25 évnél idősebb nőkkel soha nem jön össze. A világsztár korábban azzal verte ki a biztosítékot, hogy egy 19 éves modellel kavart.

Felrúgta a saját szabályát!

Fotó: GettyImages

A színész nemrégiben azzal került a címlapokra, hogy egy 28 éves televíziós műsorvezetővel, Maya Jamával randizgat. A páros februárban jöhetett össze, többször együtt is buliztak, majd egy hónappal később többször is együtt látták őket New Yorkban.

Leo és Maya képviselői nem kommentálták a híreket azóta sem.

Azóta annak a románcnak vége, és most egy újabb "hal" akadt DiCaprio horgára...

Minden jel arra mutat, hogy ő lett a legenda új barátnője:

A hírről a Page Six számolt be, akik úgy értesültek, hogy Leonardo DiCaprio és Gigi Hadid egy párt alkotnak, akik nem is nagyon tagadják a kapcsolatukat. Hiszen a két sztár több bulin is együtt mutatkozott, és egy hozzájuk közel álló forrás meg is erősítette a hírt, miszerint a 48 éves színész és a 28 éves modell egy párt alkot. A hírt egy informátor erősítette meg a lapnak.

A párosról fotók is készültek, amiket ide kattintva nézhettek meg.