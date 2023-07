Különleges szobatársa akadt Bódi Sylvinek

Bódi Sylvi mindig is imádta az állatokat, otthonában saját kertje van, de pár éve már tyúkóllal is büszkélkedhet. Most azonban egy különleges vendég toppant be a modellhez. A madár csak menedéket keresett, ahol meg tud pihenni a nyári forróság és a kimerültség után. Akkor még nem is gondolta, hogy milyen jó ellátásban lesz része.

Sylvi ugyanis észrevette, hogy a galamb meg van gyűrűzve, így sejtette, hogy különleges szárnyasról van szó. Rögtön felhívta szakértő barátját, aki elmondta, mit kell csinálnia vele.

Egyből mondta is: megfogtuk a galambot, leolvastuk a gyűrűjét – romániai a tulajdonos és oda tart haza a galamb, adtunk neki lencsét, natúr napraforgót és natúr mogyorót aprítva, meg persze vizet. Zoli feltette a csoportba a madárról a képeket, meg a hírt, hogy berepült hozzám pihenni és élelmet, vizet magához venni, nálam tölti majd az éjszakát és várhatóan reggel indul tovább. A tulajdonos látta is a posztot és tőle megtudtuk, hogy a galamb éppen egy versenyen vesz részt, Maratonozik és már túl van 700 km-en. Még kicsivel több mint 300 km kell neki, hogy hazaérjen. Éjszakára egy dobozba tettük, vágtunk neki rá lyukakat. Reggel ismét adtam neki enni, inni, de még nem akart elindulni.

– számolt be közösségi oldalán Bódi Sylvi, aki a Metropol megkeresésére elmesélte, hogy tegnap délután végül útnak indult új barátja. Azonban kedden reggel ismét visszatért a biztonságos menedékébe.

„Beszéltem az egyik barátommal, aki szintén ilyen galambokkal foglalkozik, és versenyeztet. Azt mondta, hogy feltehetően a front vagy az eső miatt döntött így az állat, hogy visszatér ide. Ha nem tudja teljesíteni a fennmaradó távot, akkor segítünk neki, és Gyulára elviszik, onnan csak 80 kilométert kell majd megtennie” – mesélte a modell, aki hozzátette, hogy fontos figyelni az ilyen jelölt madarakat, mert lehet csak egy kis pihenő miatt kérnek segítséget az embertől.

Magának termel meg mindent

Bódi Sylvi már egy jó ideje maga mögött hagyta a nyüzsgő várost, és jelenleg vidéken, saját kertjében termeszti a gyümölcsöket, és még baromfik is élnek otthonában.

„Sokat tartózkodom most Budapesten és fontos számomra, hogy ilyenkor is egészséges zöldségeket, élő ételeket fogyasszak, amit frissen tudok szedni a magam által termesztett kis konyhakertemben. Csodálatos érzés innen szedni az epret a reggeli müzlimbe!” – árulja el az egykori playmate, aki a teraszán lévő összes dísznövényt elajándékozta, a helyükön pedig egy „miniédenkertet” hozott létre.