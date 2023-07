Kiderült – Holdamf Linda is botoxoltat

Ha plasztika, akkor sokan gondolnak a botoxra, egyébként helytelenül. Hiszen a botoxkezelés nem egyenlő azzal, hogy kés alá fekszünk. A szépészeti kezelést injekcióval végzik, és csak rövid ideig segít megőrizni a vágyott fiatalságunkat. A magyar cselebek is rendszeresen alkalmazzák a beavatkozást, férfiak és nők is egyaránt.

Linda szebbnek érzi magát a botoxkezelés után – Fotó: Szabolcs László

Holdampf Linda – aki már elmúlt 42 éves – is rendszeresen jár esztétikai sebészetre, és most először, az IstenEst-ben ezt be is vallotta a közönség előtt.

Hát, basszus, a múlt héten voltam, beismerem, bevallom. De azt én is látom, hogy kábé mindent lehet, és sokszor ez az orvosoknak a hibája is, hogy vannak olyanok, akik túlzásokba esnek, estek. A botox az nem arcplasztika, hanem az a hatása, hogy egy ideig kicsit kihúzza, kitölti az arcot.

– vallotta be őszintén a stylist-műsorvezető, akitől az est házigazdája – Istenes Bence – rögtön a döntés hátteréről érdeklődött.

– Azért csinálom, mert szebbnek érzem magam tőle. Van egy olyan nyomás a társadalom részéről, hogy pontosan érzem magamon, hogy mi nők milyen gonoszak tudunk lenni a másikkal a háta mögött. Kicsit kitolom az időt ezzel… – magyarázta Linda tovább, akivel a társaság is egyetértett.

Bencéék szerint a férfiaknál sem ritka az, hogy a kozmetológiai beavatkozás mellett teszik le a voksukat, erre jó példa Kulcsár Edina volt férje is, Csuti. Az üzletember felvállalta, hogy az esztétikai kezelések nála sem ismeretlenek, eljár botoxoltatni. Az ismert férfi azokat az okokat sorolta, amelyek megegyeznek Holdampf Lindáéval: versenyt fut az idővel. Szabó András (Csuti) azt mondja, hogy semmiképpen nem szabad túlzásba esni.

– Nincs mit ezen szégyellni, én is járok évente kezelésre. Legutóbb dr. Krasznai Zsoltnál voltam, aki megfiatalított egy kissé, azonban nem látom, hogy ebben mi lenne a rossz. A lényeg, hogy nem szabadna a plasztika rabjává válni. Ahogyan semminek nem szabad, mert káros – mondta nemrég a cégtulajdonos a Ripostnak nyilatkozva.