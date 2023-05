Tiszta vizet öntött a pohárba Holdampf Linda: „senkivel nem feküdtem le azért, hogy műsort vezessek"

Új résszel jelentkezett a Palikék Világa by Manna. A Wágner Tamás vezette Szóló -ban a vendég Holdampf Linda, a műsorvezető régi barátja, kollégája volt. Anno együtt kezdték a szakmát, s habár az élet elsodorta őket, most is jó barátságot ápol a két tévés. Linda sokáig a háttérben, leginkább stylistként tevékenykedett, mégis a legtöbben a képernyőn töltött éveiről ismertük meg az arcát. Hogyan jutott el odáig, miket tett a céljaiért, és mikre nem volt hajlandó, ezekről mesélt őszintén Linda.

„Senkivel nem feküdtem le azért”

A nagyérdemű közönség Lindát az Ébredj velünk! című reggeli műsorban láthatta műsorvezetőként debütálni. Az akkor a Life TV-n futó műsort rengetegen nézték, és Linda olyan profi műsorvezetőkkel dolgozhatott együtt, mint Ábel Anita vagy Bereczki Zoltán. Nagy megtiszteltetés, de egyben mélyvíz is volt ez számára, ám remekül megbirkózott a feladattal. Igaz, a csinos televíziós mindig is kacérkodott a gondolattal, hogy képernyőn legyen, mígnem lehetőséget kapott rá. Azonban a sok irigy ember azt feltételezte, hogy valójában nem a tehetsége miatt került oda, hanem mert biztosan ő is egy „valakinek a valakije”.

„Hogy éppen én kerültem oda? A legtöbb ember azt hiszi, hogy a kapcsolatokon múlik. De szerintem egyáltalán nem.”

Mondják azt is, hogy mindenkivel le kell feküdni ahhoz, hogy műsorvezető legyél, de én soha senkivel nem feküdtem le azért, hogy műsort vezessek! Másért igen, de nem ezért!

– nevetett Linda, hiszen szeretné tisztázni azt, hogy szó sincs itt a hírhedt szereposztó díványról.

Menne, ha hívnák!

Linda most szeretné tisztázni: „Régen talán voltak ilyen valakinek a valakije dolgok, ma már nem így működik. A csatorna nem fogja azt választani, aki nem lesz jó abban a feladatban. Ugyanakkor persze előfordulhat akár egy bolti pénztáros állásnál is, hogy a főnököd meg akar fektetni, és az is, hogy nem. Ugyanúgy a televíziónál is adódhat ilyen, nekem ebben nincs tapasztalatom…” – fűzte hozzá Linda, akinek nagyon fáj, hogy az Ébredj velünk! műsora nemrégiben megszűnt, de továbbra is el tudja magát képzelni a műsorvezetői székben.

Igen, valóban szívesen dolgoznék újra műsorvezetőként, azonban nem görcsösen akarva

– tette hozzá a szőkeség, és szükség is van a jó hozzáállásra, hiszen hatalmas változások vannak éppen az életében. Stúdiót nyitott és Budapestről is elköltözik.

– Kollégámmal együtt alapítottam egy vállalkozást, ahol neki saját varrodája, nekem pedig stylist stúdióm nyílt, ahol öltözködési tanácsadást nyújtok. A kutyámmal, Franciskával pedig újra vidékre költözünk, kertes házba, Diósdra. Válásom előtt és után laktam már ott – számolt be Holdampf Linda az új élményeiről, miután nagy felújításba kezdett már a házban, ahová nemsokára költözik.

– Válásom után azt vettem észre, hogy csak ülök abban a borzasztó nagy házban vidéken, és magányos vagyok. Egy hirtelen ötlettől vezérelve felhívtam egy barátom, aki éppen vidékre akart költözni, hogy cseréljünk házat egy évre! Az egy évből pedig hat lett, az életem egyik legmeghatározóbb hat éve. Imádtam, de most már visszavágyom a csendbe, és a nyugalomba – újságolta végezetül Linda.