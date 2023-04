Holdampf Linda: Az apám az én csődöm

A DUO megnyitó partiján a Metropol is jelen volt, ahol rajtunk kívül rengeteg ember szeretett volna részese lenni ezeknek az örömteli pillanatoknak. A három szintes, rendkívül ízlésesen berendezett stúdióban magyar tervezők szemet gyönyörködtető ruhakölteményei sorakoznak. A szabad tereket megtöltötték a kollégák, barátok és kedves ismerősök, akik pezsgővel koccintottak Linda és Richárd sikerére.

Fotó: Szabolcs László

A nyüzsgő vendégseregben néhány kérdés erejéig elcsíptük a szakmai berkekben is nagy elismerésnek örvendő stylistot, Holdampf Lindát.

Nagyon meg vagyok illetődve, hogy ilyen sok ember eljött. Rengeteget dolgoztunk Ricsivel, évek óta tervezzük már, de decemberben döntöttük el, hogy elindulunk a megvalósítás felé

– kezdte, majd elárulta: társával mindössze 5 nap leforgása alatt rendezték be az üzletet. Ahogy Linda mondja, talán egyedül nem is sikerülhetett volna. Éppen ezért mérhetetlenül hálás a szüleinek, amiért ők is kivették a részüket a munkálatokból.

A Mami rengeteget segített, napokon keresztül segített pakolni, ahogy Papi is. Az az érzés, hogy van két ember az életemben, akik hisznek benne és támogatnak, az mindig nagyon felemelő érzés és nagyon szabaddá tesz

– magyarázta a stylist, könnyektől csillogó szemmel.

Linda nagyon hálás a szüleinek, amiért mindvégig támogatták az álma megvalósulásában Fotó: Szabolcs László

Egy stylist aki imádja a hivatását a környezetében élők számára is szívesen ad tanácsot. Lindának feltettük a kérdést, hogy mennyire formálja szülei öltözködési stílusát.

– Ha igazán őszinte akarok lenni, az én apám az én csődöm, őt nem lehet stylingolni. Tipikusan az, aki a basic, kedvezményes árú darabokat veszi meg. Előszeretettel veszi fel a legegyszerűbb farmert a legegyszerűbb rövid ujjú inggel. Szandál-zokni kombóra is volt már példa, persze ő tagadja, de nekem beégett a retinámba. Viszont kicsit úgy vagyok vele, hogy ennek így kell lennie és ha akar, akkor szépen fel tud öltözködni. Persze szoktam olyat csinálni, hogy amikor azt érzem, nagyon kifogyott a ruháiból, akkor bevásárolok neki – mesélte nevetve Linda, aki abban bízik, a stúdió megnyitásával sok embernek segíthet abban, hogyan öltözhetnek fel stílusosan bármilyen alkalomról is legyen szó.