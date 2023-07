„Jó lenne majd kistesó” – Egyre nagyobb a zűrzavar Király Viktor házassága körül

Ahogy arról az év elején már beszámoltunk, hullámvölgybe került Király Viktor és Király-Virág Anita kapcsolata. Akkor azt mondták, hogy dolgoznak azon, hogy visszataláljanak egymáshoz. Ennek ellenére úgy tűnt, a korábbi tündérmesébe illő boldogság végleg a múlté, Viktor és Anita eltávolodtak egymástól. Erre utalhat az is, hogy Anita már nem vett részt egy nagyon fontos családi eseményen, pár hete. Akkor Viktor édesapját köszöntötték, mert betöltötte a hetvenedik életévét. A születésnapi partin nem volt ott a nő, valahol máshol töltötte az estét.

Király Viktor Fotó: Metropol

Ennek fényében mindenképpen meglepő az, amit Anita válaszolt hétfő este egy rajongói kérdésre. A csinos képernyőst a napokban arról faggatták, hogy szeretne-e még egy gyermeket. Köztudomású, hogy Viktorral van egy közös fia, Kolen, aki most hároméves. Anita nem sokat teketóriázott, egyből rávágta, hogy feltétlen szeretne még egy lurkót!

„Igen, jó lenne majd kistesó” – állt a válaszban.

A kérdés, ha valakinek épp válságban van a házassága, az miért elmélkedik újabb kisbabán. Nos, a kérdés természetesen költői, de az biztos, hogy a sztárpár követői is felkapták a fejüket Anita válaszán.

Egyre nagyobb a zűrzavar Királyék házassága körül Fotó: Bánkúti Sándor

Viktor épp a tesóival vakációzik

Bár Anita vallomása arra is utalhat, hogy ő akár nyitna, békülne, az már jóval kevésbé tudható, mit is gondol vagy érez a másik fél. Anita az Insta-posztjaiban rendre Budapestről jelentkezik, Viktor azonban összecsomagolt és meg sem állt Horvátországig. Nem egyedül ment, a testvérei is elkísérték: Lindával és Bennel tölt néhány felejthetetlen napot Trogir és Split környékén, Anita nem tartott velük.

Nem ez az első eset, hogy ekkora közöttük a földrajzi és fizikai távolság

Az énekes nemrég Ciprusra sem vitte magával gyermeke anyját, egy olyan helyre, amit sokan a szerelem szigetének is neveznek.

Így valójában csak ők tudhatják, hogy hányadán áll most a kapcsolatuk és érdemes-e tovább küzdeni érte. Házasságuk meseszerűen indult, de egy ideje már válságban van.

Szerinted sikerül nekik visszatalálniuk egymáshoz?