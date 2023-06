Szívszorító üzenetet küldött Babicsek Bernátnak az együttese

Június 28-án ünnepelte volna 43. születésnapját Babicsek Bernát, ám sajnos a tragikus sorsú sztár ezt már nem érhette meg. 2021. december 31-ét sosem felejtik el azok, akik örökre a szívükbe zárták Babicsek Bernátot. A szülei a mai napig képtelenek feldolgozni, hogy szeretett fiuk örökre elhagyta a földi világot. A tragikus napon füstmérgezés okozta a színész halálát, ami a feltételezések szerint egy elektromos zárlat miatt keletkezett.

Fotó: Ripost

Babicsek Bernát születésnapja alkalmából így emlékezett most meg a zenekara, a Paddy And The Rats a Facebook-oldalán.

Ma lenne 43 éves. Nagyon hiányzol, testvér

– üzente a zenekar az elhunyt zenésznek.