Durva: Pataky Attilának és fiának volt közös csaja – Videó!

Pataky Attila kedd reggel a Mokka vendége volt, a műsorba fia, Gergő is elkísérte. A beszélgetés során mások mellett kiderült, hogy az énekes rendkívül jó kapcsolatot ápol fiaival, még úgy is, hogy gyerekkorukban sokszor előfordul, hogy hetekig nem látta őket a turnéi miatt.

Az apa-fiú páros különösen jó kapcsolatban van Fotó: TV2

Attila ma már nagyobbik fiával a színpadon is elválaszthatatlan párost alkot, a szoros apa-fia szövetségükről maguk meséltek. Elárulták, hogy Gergővel már több mint tíz éve rendszeresen színpadra is lépnek, így tehát családként és zenészként is elválaszthatatlan párost alkotnak. Pataky Attila elmondása szerint eléggé extra fater volt, ezt pedig fia is megerősítette.

Nagyon sokszor nem volt otthon. Nem az volt, hogy hazamegyünk, lefekszünk és apuka otthon van, hanem apuka általában nem volt otthon, ha pedig igen, akkor inkább nappal, mint este. Persze koncertek voltak, pláne akkor még hétköznap is voltak koncertek, és a turné úgy működött, hogy akár két hétre is elmentek

– mondta Gergő, majd hozzátette, amikor otthon volt, akkor igyekezett minél több időt velük tölteni.

A beszélgetés során Orosz Barbara még arra is rákérdezett, hogy volt-e közös csajuk, mire Pataky Gergő némi nevetés után azt mondta, hogy „Azt hiszem, igen”.