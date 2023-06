Kiderült, ki viszi tovább a lakástűzben elhunyt Babicsek Benát hagyatékát

Idén ünnepli fennállásának 15. évét a Paddy and the Rats, aminek a tragikus hirtelenséggel elhunyt színész, Babicsek Bernát is a tagja volt. A banda hatalmas koncerttel készül, hogy a rajongóikkal együtt ünnepeljenek a jeles napon. A zenekarvezető a Metropolnak mesélt arról, hogyan élték meg ezt a hosszú és hullámzó időszakot.

„Visszatekintve voltak mélységek, és magasságok. Szerencsére a siker több volt, de a tragédia, Bernát halála mély nyomot hagyott bennünk. Ez a 15 év olyan intenzív volt, mintha harminc lett volna” – mosolygott a frontember.

Babicsek Bernát solymári házában hunyt el egy lakástűzben - Fotó: Bors

„A tavalyi évben tartottunk Bernátnak egy emlékkoncertet, oda rengeteg vendéget hívtunk meg. Ezért úgy gondoltuk, hogy ma ez a szám jóval visszafogottabb lesz. Természetesen a terveinkben szerepel, hogy legalább egy kép erejéig megemlékezzünk Bernátról, de ez a közönség hangulatától is függ. A 2022-es koncertek alatt mindig emlékeztünk róla, de úgy gondolom teljesen természetes, ha a jövőbe szeretnénk most már tekinteni” – mesélte a zenekar énekese, aki hozzátette, hogy így is sikerül megidézniük egykori barátjuk szellemét.

A korábban említett vendégek között ott lesz velünk Dominik, aki Bernát tanítványa volt. Így ha csak pár dal erejéig is, de tovább viszi az ő hagyatékát

– újságolta Paddy, aki hozzátette, hogy reméli az időjárás is mellettük lesz és nem fogja elmosni az eső a mai ünnepi koncertet.

Bíznak benne, hogy barátjuknak vannak hátrahagyott dalai

Babicsek Bernát tragikus halála mindenkit megrázott, de szüleit egyenesen megtörte. Édesanyja a mai napig nem tud belenyugodni a történtekbe. Ennek ellenér korábban elmondta, bízik abban, hogy fia legújabb dalait, amin dolgozott zárolt telefonja rejti. Küldetésként tekintenek arra, hogy tovább vigyék zenei örökségét. A zenekar vezetője azonban nem biztos abban, hogy a dalok léteznek.

„Szeretnék hinni benne én is, hogy Berninek maradtak fent ilyen örökségei, de őszintén szólva félek, hogy ez már csak egy olyan reménysugár, amiben azért szeretnénk hinni, hogy úgy érezzük; Babicsek Bernát hagyott hátra még valamit. Én nem tudok arról, hogy ezek a dalok biztosan léteznének, csak reménykedni lehet abban, hogy ez valóban igaz” – fogalmazott akkor a Borsnak Paddy.