Itt vesznek végső búcsút Lang Györgyitől

Kedves barátaink! Búcsúzzunk el közösen Györgyitől úgy, ahogy ő akarná. Találkozzunk 2023. június 13-án, kedden 19 órakor a Fővárosi Állatkertben, a Főkapu téren, és emlékezzünk rá együtt, vidáman. Gyertek színes ruhában, és kérünk benneteket, ne hozzatok virágot – az erre szánt összeget utaljátok át bármelyik civil szervezetnek, amiről úgy gondoljátok, hogy Györgyi is egyetért a céljaival. A közleménybe írjátok be: Lang Györgyi nevében. Gyertyát se hozzatok – Györgyi sem szeretné, és az Állatkert területén nem is szabad meggyújtani. A búcsúzás 20 óráig tart. Várunk titeket! Falusi Mariann.