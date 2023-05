Gyermeket vár a Jóban Rosszban sztárja: terhességéről mesél a kismama

A legtöbben pocakos fotóval, ultrahangos felvétellel, esetleg más ma divatos formában tudatják, hogy egy kisbaba érkezik a családba. A Jóban Rosszban egykori színésznője, Papp Annamária azonban egy egészen különleges és szívmelengető módját választotta ennek. Anyák napján nem róla hanem kisfiáról, Mátéról készült néhány fotó, melyből egyértelműen kiderül, hogy a gólya hamarosan látogatást tesz náluk. Máté egy „Nagytesó” feliratú pólóban áll, miközben egy általa készített rajzot tart a kezében, amely a családját ábrázolja.

Fotó: Papp Annamária

„A Jézuska hozta”

Annamária örömmel mesélt a Metropolnak arról, hogyan tudta meg, hogy áldott állapotban van és miként éli meg a várandósság hónapjait.

Szenteste tudtuk meg, hogy érkezik a kistesó, akkor jelent meg a két csík a terhességi teszten. Előtte 2 teszünk is negatív eredményt mutatott, akkor este csak brahiból csináltam meg, gondoltam, milyen vicces lenne, ha Jézuska hozná és valóban így történt

– kezdte lapunknak a kismama, aki elárulta, tudatosan készültek a pici érkezésére, mivel július óta zöld utat adtak a lehetőségnek.

Már 6 hónapos terhes vagyok, azért nem történt meg eddig a hivatalos bejelentés, mert ahhoz képest még mindig nagyon pici a pocakom. Máté gyönyörű családi rajza annyira szíven ütött, hogy azt gondoltam ő fogja bejelenteni

– mesélte boldogan Annamária, aki arról is beszélt, mennyire más a várandóssága az elsőhöz képest.

„Mátéval semmi bajom nem volt. Most a kistesóval az első 4 hónapban, napi ötször hánytam, amikor pedig front volt, akkor húsz alkalommal. Bármikor rám jött a rosszullét, akár vezetés közben is. 62 kilósan lettem várandós, most 66 kiló vagyok. Megint úgy nézek ki ahogy Máténál: mint egy kígyó, aki lenyelt egy labdát…” – érzékeltette nevetve. „Hallottam erről történeteket és együtt éreztem a kismamákkal, akik ezzel küszködtek, de akkor még nem tudtam, mennyire szerencsés vagyok. Ha az első várandósságom is ilyen lett volna, akkor nem tudom, lett volna-e második.”

Fotó: Papp Annamária

Kisfiú vagy kislány?

Egyik terhesség sem egyforma, de mivel az édesanya második várandóssága ennyire különbözik az elsőtől, mindenki azt jósolta neki, hogy kislánya lesz.

Sokan mondták, és nem! Máté is nagyon örült neki. Amikor kiderült, hogy várandós vagyok és megkérdeztük, mit szól, azt felelte: ő egy 5 éves nagycsoportos kisfiút szeretne! Két rosszullét között mondtam, hogy most már én is…

– tette hozzá nevetve és elmondta, Máté izgatottan várja a kisöccse érkezését.

„Már most elkezdte felpakolni az ablakpárkányra a kisautókat, hogy a kistesó ne érje el. A nevet is Máté választotta. Én Márkot szerettem volna, apa Dávidot mondott, Máté pedig bemondta, a Leventét. Nekünk is tetszett, ezért rábólintottunk. A jelentése is nagyon tetszik: létező. Igenis van, és nem szabad takargatni. Ő van és jön” – mondta boldogan a kismama, aki most érzi igazán teljesnek az életét.