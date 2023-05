Botrányos: kamera rögzítette, ahogy megszúrják Kasza Tibit

A TV2 egyik legsikeresebb műsora tagadhatatlanul a Szerencsekerék. A fordulatokkal teli műsor magyarok millióit köti tévé elé, és mindenki izgatottan próbálja kitalálni, mi lehet a megoldás. A jó feladatmegoldó-képesség azonban itt nem elég: szerencsére is szükség van, hiszen ha az utolsó pillanatban rosszat pörget a játékos, akár mindenét el is veszítheti. A fordulatokkal teli műsort emellett Kasza Tibi zseniális vezetése is élvezetessé teszi. Most adás előtti felvételeket kaptunk a TV2-től.

Kasza Tibit mindenki szereti műsorvezetőként / Fotó: TV2

Kasza Tibi nagyon ügyesen teszi szórakoztatóvá az egyébként is igen izgalmas és fordulatokkal teli műsort. Mindig kitalál valamilyen mókás mutatványt, vagy egyszerűen jó humorával és szövegével nyűgözi le a közönséget. Most egy igen mókás adás előtti felvételt mutatott a TV2, amelyen Kasza Tibi éppen Szuperák Barbival vív. Kasza Tibi vívó öltözetet vett fel, hogy megmutassa, mit tud, Barbi pedig határozottan adott neki instrukciókat. Elmondta, hogy hogy hogyan hajoljon és milyen pozíciót vegyen fel, hogy jó legyen a technikája.

Amúgy neked benne van a véredben

- ámult el Barbi, mire Kasza Tibi büszkén vágta rá, hogy szokta nézni a tévében:

Hát mondom, hogy nézem a tévében, mit nem értesz?

Barbi azonban hamarosan viccesen megszúrta Kasza Tibit, mire a műsorvezető fájdalmasan felkiáltott. A fejét fájlalta, ahová Barbi a szúrást intézte:

Bolond vagy? Majdnem megsüketültem

- háborodott fel Kasza Tibi.