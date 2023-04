Tündéri videó: így tudta meg az E.T. sztárja, hogy nagymama lesz

Dee Wallace nézők ezreinek szívébe lopta be magát az E.T-ben szereplő Drew Barrymore anyukájaként, és bár a színésznő azóta is aktív, az 1982-es film maradt pályája legkiemelkedőbb alakja. Most ismét meglágyította a szíveket, bár ezúttal az élet írta a forgatókönyvet: sikoltozva örült annak, hogy a lánya babát vár - írja a People.

Gabrielle Stone videón rögzítette a nagy bejelentést: a 34 éves nő a konyhában kérdezi meg Wallace-tól, aki egy cipót tart a kezében, hogy be akarja-e tenni a kenyeret a sütőbe (az angol mondás szerint a "bun in the oven", azaz a sütőben lévő cipó terhességet jelent). A színésznő zavarodottan azt válaszolja, hogy nem tervezte, mire a lánya rákérdez, hogy amennyiben mégis betenné a sütőbe, az mit jelentene? Wallace pár másodpercig gondolkodik, majd megérti, mit próbál neki elmondani Stone - erre előbb elejti a kenyeret, majd sikoltozva ugrándozni kezd, és a lány nyakába veti magát.