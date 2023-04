Lebukott: lesifotón Shane Tusup egy szőke hölggyel

Mióta Hosszú Katinka és Shane Tusup útjaik végleg elváltak, fenekestől felfordult a világ mindkettejük életében: a korábbi edző egyre több nyilvános rendezvényen teszi tiszteletét, a sportszakmai munkái mellett fél lábbal már vállalkozóként is tevékenykedik.

Kit vitt magával Tusup?

Shane az elmúlt hónapokban több vállalkozásba is belefogott lelkesen: van egy exkluzív vendéglátó komplexum a Tükörhegyi Bevásárlóközpont felső szintjén, amelyben nemcsak étterem, cukrászda is van, emellett egy autókozmetikát is megnyitott, mi több, egy magyar kézműves Gint is forgalomba hozott. Vélhetően a gasztro vállalkozásai miatt is tette tiszteletét az Április 1–2. között megrendezett hazai kávé- és bárvilág meghatározó eseményén, a tizenkettedik KávéBár Bazáron, ahová sokak meglepetésére nem egyedül ment, egy titokzatos szőke szépség kísérte végig az eseményen. De vajon ki lehet ez a szőkeség?

Sajnos csak félprofilból sikerült az olvasónak lencsevégre kapnia őket Fotó: Ripost

Szőkék között

Tusup egy sármos, egyedülálló férfi, nem csoda, ha rengeteg hölgy keresi vagy keresné a társaságát. Az edző azonban úgy hírlik, válogatós, nem ad bárkinek esélyt. Ráadásul, amióta szakított Szabó Zsófi színésznővel, talán még óvatosabb is lett a szerelemben. Egy-egy nő azonban rendre feltűnik mellette, akikkel persze szintén összeboronálták. Shane ennek kapcsán egy vicces videót készített a YouTube csatornájára, „Szőkék közt” címmel, melyben bemutatta az említett hölgyet is: ő Bokros Gabriella, marketingigazgató, társ-tulajdonosa és egyben Tusup alapító társa a holdingban.

Lebuktak?

Az említett eseményre viszont nem a marketingigazgatójával ment, sem a szintén szőke édesanyjával, hanem egy harmadik hölggyel. Egy sportos testalkatú, attraktív nővel, akivel végig, a jelenlétük alatt szorosan egymás mellett álltak. A Ripost olvasója meg is örökített két pillanatot, melyek igen beszédesek a kapcsolatuk természetét illetően: a szőke nő gyengéden megérinti Shane hátát, úgy sétálnak, illetve a férfi vállán pihenteti a kezét, fogja, kapaszkodik belé, szemmel láthatóan támaszkodik rá. A testbeszédük arról árulkodik, hogy közeli viszonyban vannak, megbíznak egymásban és talán az sem nagyon zavarja őket, hogy nyilvános helyen vannak, ahol bárki láthatta őket. Az is lehetséges, hogy így szerették volna nyilvánosságra hozni kapcsolatukat...

Látható, hogy Shane és a szőke nő bizalmas viszonyban vannak Fotó: Ripost

A hölgyet nem sikerült szemből lefotózni az olvasónak, ezért nem tudjuk beazonosítani őt, így a kérdés, hogy kivel andalog nyilvánosan az ország egyik legkapósabb szingli férfija, sajnos megválaszolatlan marad mindaddig, amíg Shane fel nem vállalja őt.