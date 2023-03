Interjú a Kárpátia frontemberével: Csak a magyar érdek számít!

Aberrációk mindig is voltak, de nem kaptak reklámot. Mára a szélsőséges LMBTQ+-propaganda ezeket az eszméket próbálja beállítani követendő normaként, és ehhez számtalan világcég vagy akár állam asszisztál. Én betiltanám az úgynevezett pride-ot is, ami a megrontás vegytiszta melegágya. Nyugat-Európa mára olyan lett, mint Szodoma és Gomora. Magyarországra is rá akarják kényszeríteni a deviáns életstílust, de nálunk nem fog gyökeret ereszteni, szerencsére a mi immunrendszerünk erős, egészséges. Meg is kell őrizni ezt az erőt, ezért nagyon helyes, ha szigorítják a gyermekvédelmi jogszabályokat. Az aberrációkat el kell utasítani, a normalitás mi vagyunk, és ehhez igyekszünk hozzátenni a magunkét a Kárpátiával. Hamarosan indul a zenekar húszéves jubileumi turnéja, szeretettel várunk mindenkit a koncerteken.