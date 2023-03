Elválaszthatatlanok: kéz a kézben edz Victoria és David Beckham – Fotó!

Szokatlan videóval vette le a lábáról követőit a Beckham házaspár.

A sztárpár új videójáért odavannak a követőik Fotó: AFP

Victoria és David Beckham kapcsolata mellett alakjuk is irigylésre méltó, amiért keményen meg is dolgoznak. A sztárpár legutóbb Instagramon jelentkezett be egy szokványosnak kicsit sem mondható edzős videóval, amelyen az látható, hogy kéz a kézben edzenek.

A négygyermekes szülők – akik még 1999-ben házasodtak össze – közös programjáért pedig odavoltak a kommentelők, úgy gondolják, hogy mindenki számára motiváló lehet ez a fajta tréning.