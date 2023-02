A mesterséges intelligencia (artificial intelligence, röviden csak AI) már egy jó ideje az életünk része, azonban csak az utóbbi időkben kezdett egyre nagyobb térhódításba. Ez pedig csoda, hiszen az AI-val integrált robotok könnyedén képesek végrehajtani egyszerűbb automatizált feladatokat, de emellett még arra is kiválóan alkalmasak, hogy megírjanak egy szakdolgozatot vagy éppen egy szerelmeslevelet is. Van azonban egy olyan témakör, amivel kapcsolatban még a mesterséges intelligencia is tanácstalan: nevezetesen az, hogy mikor vonul be a börtönbe az ország legismertebb trombitása, a Dáridó atyja, Galambos Lajos (művésznevén Lagzi Lajcsi) – írja a Ripost.

AI is tanácstalon Lajcsi ügyéről – Fotó: Máté Krisztián

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a zenészt 3,5 év börtönre ítélték másodfokon közműlopásért, büntetését pedig február 15-én kellett volna megkezdenie. Ekkor kezdtek azonban a dolgok érdekes fordulatot venni, Lajcsi ugyanis nem jelent meg a büntetés-végrehajtási intézménynél.

Úgy tűnik, hogy a dohos cellák helyett inkább a Vértes friss levegőjét választotta, ugyanis az ismert hegységben kapták lencsevégre, ami igencsak összezavarta az embereket, hiszen joggal adódik a kérdés, hogy miért/hogyan kirándulgat arra az egyébként gyógyíthatatlan beteg zenész, akinek már rács mögött kéne lennie.

A Ripost szerint a Lovasberénytől történetesen egészen pontosan 13 kilométernyire, Csákváron áll az Esterházy-kastély, amely ma szanatóriumként és kórházként üzemel és hazánk egyik legmodernebb módon felszerelt pulmonológiai osztálya is itt található. Így tehát a szerdán készült fotó éppen az arrafelé autózó és éppen megpihenő tüdőbeteg Galambos Lajost ábrázolta, aki azóta már azt is elmondta, törvényesen halasztotta el a bevonulását.

De persze azt sem lehet a végtelenségig halasztani, hogy valaki bevonuljon a börtönbe, így Lajcsinak előbb vagy utóbb meg kell barátkozni a cellákkal. Ennek az eszméletlen helyzetnek az okán döntött úgy a Ripost, hogy megkérdezik a mesterséges intelligenciát, vajon mikor vonul be a trombitás. Nos, nem pont azt a választ kapták a mindent tudó AI-tól, amire számítottak.

Sajnos nincs információm arról, hogy Lajcsi mikor vonul be a börtönbe. Azt javaslom, vegyék fel a kapcsolatot a magyar rendőrséggel a kérdéssel kapcsolatban

– állt a ChatGPT gyorsan érkező válaszában, amire nincs mit tenni, egyszerűen bele kell nyugodni.