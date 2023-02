Lagzi Lajcsi perújításra készül: "Ez a büntetés nekem szól, nem ennek az ügynek"

Egészségi állapotára hivatkozva halasztást kért, ezért Galambos Lajosnak nem kellett szerdán megkezdenie a rá jogerősen kiszabott 3 év 6 hónapos büntetését. Mindez sokakat meglepett, hiszen még aznap reggel is úgy lehetett tudni, hogy a zenész bevonul: saját testvére sem értette, mi történhetett, de úgy fogalmazott: "Annyit biztosan állíthatok, hogy nincs szökésben, és megvan az oka annak, ha végül nem kellett bemennie a börtönbe."

Lajcsi halasztást kért Fotó: Bors

Exkluzív interjút adott Galambos Lajos

A nagy médiafigyelemmel kísért esemény fényében érthető, hogy mindenki igyekezett Galambos Lajossal beszélni arról, hogy pontosan mi is történt, és mi vár rá most. A zenész végül úgy döntött, a Hír TV Radar című műsorának ad exkluzív telefoninterjút. Bejelentkezését rögtön azzal kezdte, hogy kiemelte: ugyan őt elítélték, de a feleségét bűncselekmény hiányában felmentették. Arról is beszélt: szerinte az ítélet a személyének is szólt, nem csak az ügynek.

Ez a büntetés egyébként nekem szól, nem ennek az ügynek. Ezt a mai napig így érzem

– jelentette ki. Hozzátette:

"Természetesen minden jogorvoslatot ki fogunk használni, meg is fogunk mindent tenni perújítással, illetve más lehetőségekkel kapcsolatban."

Törvénytelen bizonyítékot használtak fel ellene?

Lajcsi nem csak nem ért egyet az ítélettel, de meglátása szerint nem törvényes bizonyítékot haszáltak ellene az ügy tárgyalása során.

Megfogom a magam harcát vívni, mert olyan bizonyítékot használt fel a bíróság, az első és a másodfokú is, ami nem törvényes bizonyíték.

Igazságügyi orvosszakértőt rendelnek ki

Lajcsi elmondta: egészségi állapota miatt nem kellett bevonulnia, és addig nem is kell, amíg erről jogerős döntés nem születik. Úgy véli, igazságügyi orvosszakértőt fog kirendelni a bíróság, ő pedig minden vizsgálatnak aláveti magát és mindenben együttműködik.

"Amennyiben enélkül a vizsgálat nélkül visznek el, azt emberkísérletnek tekinteném a saját esetemben is" – tette hozzá.

Fel lehet-e készülni a börtönre? Erre a kérésre is választ adott Galambos Lajos, határozott igennel reagált.

"Fel lehet. Az életben voltam már rosszabb helyzetben, voltam mélyebb gödörben az életemben. Egy börtönbüntetés az nem halálbüntetés, onnan vissza lehet jönni. (...) Én a börtönben is meg fogom a helyem találni. Énekkart fogok szervezni, vagy zenekart."