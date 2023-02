Az Omega taszította le a dobogóról Balázs Palit

Elkészítette a Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége a 2022-es hivatalos eladási listákat, melyen Balázs Pali „Egyszer próbálj ki” című huszadik albuma a negyedik helyen végzett. A szövetség az előző évben megjelent és értékesített hangfelvételeket rangsorolja minden esztendőben. A népszerű énekes a Metropolnak árulta el, milyen érzés számára az illusztris listán szerepelni.

„Nagy öröm nekem, hogy az Egyszer próbálj ki nevet viselő CD-m már aranylemezzé vált és ezen a listán is ilyen előkelő helyezést ért el” – kezdte Pali.

Különös érzés, hogy gyermekkorom egyik kedvenc zenekara, az Omega együttes előzött meg, aminek 13 évesen voltam először a koncertjén Gyulán.

Elvarázsolt a profizmusuk, a hangulat, a rengeteg ember és a nagy siker, amit ott is arattak. Emlékszem, hogy hosszú hetekig a koncert hatása alatt voltam még, sőt egy plakátot is sikerült vásárolnom, amit még aznap este ki is raktam a szobám falára” – mondta.

Előkelő helyezést ért el Balázs Pali Fotó: Rózsa Erika

Az énekes számára meghatározó volt ez a koncert, bár akkor még nem tudta, hogy ő is erre az útra lép majd.

Olyan inspirációt kaptam azon az estén, amit nem tudok elfelejteni a mai napig sem.

Tizenévesen a nézőtéren ámuldozva akkor még nem gondoltam volna, hogy egyszer majd az életem a zenei pályára vezet, és ott lehetek egy ilyen listán akár én is, a gyermekkori bálványaim mögött szorosan. De az élet attól is szép, hogy tartogat rengeteg meglepetést, még egy olyan vidéki falusi fiú számára is, mint amilyen én voltam gyermekkoromban – fűzte hozzá a népszerű énekes.