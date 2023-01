Gregor Bernadett: Biztonságérzetet, sőt szabadságot ad, hogy mindent meg tudok oldani egyedül!

Gregor Berni remekül van, több színházban, több darabban játszik, továbbra is megy a Karády-estje, sőt még egy sanzonest is tervben van. 50 évesen is bomba formában van és nem fél attól, ha egyedül kell lennie.