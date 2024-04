Mesterséges intelligencia által kreált modelleknek rendeznek szépségversenyt

A mesterséges intelligenciáról (AI) már sok jót és sok rosszat is mondtak, de egy biztos: az általa megalkotott karakterek olyan tökéletesek, hogy sok élő ember megirigyelné azokat az idomokat, a technika adta korlátlan agyi kapacitásról nem is beszélve.

Fotó: Pixabay

Most a The World AI Creator Awards nevű verseny keretein belül ezek a szexi modellek mérhetik össze szépségüket, az első Miss AI-t május 10-én koronázzák meg. Nyilván ez a ceremónia is a virtuális térben zajlik majd, de a díjak korántsem virtuálisak: a legszebb digitális modell megalkotója 13 ezer dolláros nyereményben részesül - írja a TMZ.

A versenyzőket nemcsak a külcsín, hanem az őket létrehozó technológia és közösségi médiás befolyásuk alapján is pontozzák. És hogy igazán teret adjanak az AI-nak, a zsűrizésben sem csak élő emberek fognak részt venni. Erre talán még Aldous Huxley sem gondolt, amikor megírta a Szép új világ című antiutópiáját.