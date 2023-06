Csupán ezek az emberek élhetik túl a 2023-as világvégét: aggasztó számokat közölt az időutazó

Egy időutazó, aki 2671-ből érkezett a mi idősávunkba, hatalmas népszerűségre tett szert, ugyanis olyan jövendölései vannak, amelyek gyakran be is jönnek. Éppen emiatt világszerte milliók vetkőzték le maguktól a szkepticizmust, és egyre többen mernek hinni az időutazó szavában. Most nagyon aggasztó számokat közölt, ugyanakkor van pár reménykeltő információja is a ma embereinek.

A kép illusztráció

Ha valaki a jövőből ideutazik, az sosem lehet véletlen, és általában sosem jelent túl jót. Ilyenkor ugyanis fontos veszélyre próbálják meg felhívni a figyelmünket, az emberi szkepticizmus azonban akár milliárdok életét is veszélyeztetheti. Most aggasztó számokat közölt az időutazó, aki szerint 2023-ban óriási pusztítás és apokalipszis következik, és nem sokan fogják túlélni a végítéletet.

A 2023-as összeomlásnak nem lesz sok túlélője, ugyanakkor a földönkívüliek oroszlánszerepet vállalnak abban, hogy megmentsék a Föld lakóit. Minden igyekezetük ellenére csupán 23 millió embert tudnak kiválasztani, akiket megmentenek, és akikkel később újranépesítik a bolygót. Azt sajnos az időutazó sem tudja világosan, hogy milyen szempontok szerint válogatták ki ezt a 23 millió embert, ugyanakkor az alábbiak biztosan mérvadóak voltak:

termékenység

a gyerekek szeretete, az utódokról való gondoskodás képessége

türelmesség és kedvesség

genetikai betegségektől való mentesség.

Azt is pletykálják, az az idegenek csak a szép, tökéletes embereket szeretnék megmenteni, hogy a rekreált társadalom egy utópikus szépségű társadalom legyen, ezt azonban az időutazó határozottan cáfolta.