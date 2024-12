Reptérfutás – Könnyű terepen

„Körülbelül 85-90 százalékban könnyű terep, leginkább földút, és van benne csaknem nyolc kilométer hangulatos erdei ösvény is. Ha nem közvetlenül valami zuhi után megyünk (vagy épp hóban), akkor elég az aszfaltos cipő, nem kell terepcsuka.

Fotó: facebook

A tempó a már megszokott kényelmes lesz, nem hagyunk lemaradni senkit sem. Nagyjából 6-7 perc/km közöttire készüljetek, ez a terep függvényében változhat. Lesz benne némi szint, de simán megfutható, semmi komoly.

„A start a kőbányai Sportligetnél lesz. Tömegközlekedéssel és autóval is könnyen megközelíthető, parkolni ingyen lehet a környező utcákban. Tizenöt kilométernél fogjuk elérni a futópálya vecsési végét, itt pár percet eltölthetünk fotózással, majd irány vissza, így a teljes táv 30 kilométerre fog kijönni. Figyelj, ez az "A" verzió, de van "B" és "C" terv is, ha sok lenne a harminc de szívesen jönnél.”

Találkozó december 28-án, szombaton reggel 8.50 és 9.00 között az Újhegyi úti uszoda bejáratánál. A közelben megáll: 68, 85, 185, 268 és 202E autóbusz. Parkolni a Harmat vagy a Bányató utcában érdemes.

Gábor Takács és Első Maratonomra készülök 3 óra 30 perces eseménye.

