Évindító évszámfutás a Hajógyári Szigeten

"Itt az ideje kicsit felpörgetni a bulit, hiszen egyrészt a tavalyi füvesítés miatt volt egy kis rögtönzés, ami miatt adósnak érzem magam, de még ennél is fontosabb, hogy jövőre viszont 10 éves jubileum lesz - erre pedig be kell melegítenem! Idén ezért néhány apró, kis meglepetéssel készülök, amivel a látványt és a hangulatot szeretném fokozni, hogy a 10. alkalommal már lazán menjen! A szponzoraim idén is ti lesztek, a szokásos részvételen kívül most arra kérlek, hívjátok meg ismerőseiteket - számomra a legnagyobb motiváció, ha sok mosolygós arc köszön majd vissza!" (Szolnoki János, szervező)

Táv: körülbelül 4 kilométer.

Időpont: január 1., 16.00

Helyszín: Hajógyári Sziget, más néven Óbudai-sziget