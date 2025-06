A specialista, aki ötödik klubjával jutott fel az első osztályba

Vélhetően kevés olyan futballista rohangál ma a pályákon, aki pályafutása során öt alkalommal öt klubbal jutott fel a másodosztályból az első ligába. Egy biztos, ha feljutásról álmodik egy sportigazgató, azonnal előkeresi Francisco Portillo telefonszámát és leigazolja. A játékos már a Betisszel, a Getafe-val, az Almeríával, a Leganésszel is osztályt váltott felfelé, most megtette ezt az Oviedóval is.