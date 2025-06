Négy kategóriában szavaztak az olvasók, ők az Év sportolói Pest vármegyében

– Már a jelöltség is nagy megtiszteltetés, az első hely pedig nagy boldogság a számomra. A junior korosztályból most lépek a felnőttek közé, most azért utazom edzőtáborba, hogy segítsem a közelgő Európa- és világbajnokságra készülő versenyzőket. A célom az, hogy eljussak a felnőtt válogatottba, többről csak akkor lesz értelme beszélni.