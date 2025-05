„Ehhez hozzá kell szokni” – Ütötték-vágták a Fradi Európa-bajnokát

A Ferencváros 21 éves sportolója, Mihályvári-Farkas Viktória pályafutása során első alkalommal vett részt nyílt vízi világversenyen, és a kontinensviadal első futamán, szerdán rögtön sporttörténelmi sikerrel kezdett, a 10 kilométeres olimpiai távnak ugyanis ő lett az első magyar Európa-bajnoka. Másnap ezüstérmet szerzett 5 kilométeren, tehát sikert sikerre halmozott. A két táv közben az FTC sportolóját atrocitások érték, például visszarántották a vízben, „ütötték-vágták”, és emiatt hátrányba került.

Mihályvári-Farkas Viktória (Fotó: Kovacs Peter)

A nyílt vízi úszás honi „professzora”, a Balaton Úszó Klub ügyvezetője, egyszersmind vezetőedzője, Szokolai László arról nyilatkozott a Metropolnak: meglepő-e, hogy medencés úszók is bizonyítanak nyílt vízen?

Viki Eb-aranyérme azért nagyszerű, mert egy számára talán még idegen versenyközegben szerzett sporttörténeti első helyet. A kétféle versenyforma sokban eltér egymástól, elvégre nem két kötél között halad a versenyző, hanem szinte minden irányból követik a riválisok, továbbá fizikai kontaktussal, sok esetben sportszerűtlen inzultusokkal akadályozzák. Hozzá kell szokni a hidegebb vízhez, meg kell tanulni a hullámok közötti iramváltásokat, és állandóan figyelni arra, hogy a versenyzőtársak milyen taktikával élnek

– sorolta Szokolai a specifikumokat.

Tudni kell, hogy a veszprémi mester egykori tanítványa, az FTC-hez távozott Rasovszky Kristóf az olimpiai és vb-címe mellé megszerezte élete első Eb-aranyérmét, szintén 10 km-en. Szokolai hangsúlyozta, úszóival a medencében csakis speciális erőnlétet sajátíttat el, arra ugyanis nincs mód, hogy a nyílt víz különlegességeit gyakoroltassa.

„Vikiben becsülendő horvátországi remek hajrája, aminek képessége medencés edzésmunkájából is fakad. Ami a »brusztolások«, tumultusok elleni védekezést illeti: minél több viadalon kell indulni, éppen ez Rasovszky, illetve az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid egyik titka. A nőknél egyébként kevesebb a példa arra, hogy indulnak itt is, ott is, tudniillik előbb szert kell tenniük egy speciális sebességre, ami nyílt vízen követelmény” – tette hozzá Szokolai László, akitől megtudtuk: a férfiak inkább kaphatók erre a „duplázásra”, igaz, a kiemelkedő klasszisok, így az amerikai Robert Finke sem vehető rá a nyílt vízi versenyzésre. Ami érthető, hiszen 800 és 1500 m-en medencés olimpiai aranyérmet nyert három alkalommal, 2022-ben pedig a budapesti vb-n szintén az élen végzett 1500-on.