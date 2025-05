Várhidi Péter nem kertel, a Fradi csak egy esetben nem érdemli meg a bajnoki címet

A 2006 és 2008 között szövetségi kapitányként dolgozó Várhidi Péterrel nyert legutóbb bajnoki címet az Újpest, tehát a szakembernek arról is van fogalma, milyenek egy bajnokesélyes csapat mindennapjai. A 67 éves tréner a Metropolnak azzal kezdte, hogy nem nehéz a bajnokot megnevezni, mert szombaton (20 óra, tv: M4 Sport) aligha születik meglepetés. Úgy látja, a ferencvárosiak érnek fel a dobogó tetejére, és csak egyetlen esetben érdemlik meg az újabb címvédést.

Várhidi Péter a Fradi bajnoki címére fogad / Fotó: Szabó Miklós

"Úgy gondolom, mivel a Fradinak egy pont is elég a bajnoki aranyhoz, azt biztosan megszerzi. Ha mégsem, akkor pedig nem érdemli mag a bajnoki címet" - jelentette ki az exkapitány. - "Remélem, nem bántok meg senkit a Fehérvárnál, de azt érzem, hogy a DVSC egységesebb csapatot alkot a kiesés ellen folytatott harcban. Nem is értem, hogy ezzel a játékosállománnyal hogyan süllyedhetett idáig. Azt hiszem, izgalmas összecsapás lesz, az utolsó pillanatig kiélezett küzdelem."

Várhidi Péter szerint hiba volt Pető Tamás fehérvári leváltása, hiszen ennyi idővel a zárás előtt nem kis kaland az edzőcsere.

"Tímár Krisztián a szintén kiesés ellen küzdő Nyíregyházától került a Fehérvárhoz, s nem kis felelősség ilyenkor egy új játékosanyaggal megismerkedni, új környezetbe csöppenni. Na, lesz itt még izgalom."

A bajnokság egészéről Várhidi azt fejtegette, nem érzi, hogy javult volna a színvonal, fejlődtek volna a csapatok.

"Működnek ugyan az akadémiák, de nem látom, hogy ontanák a tehetségeket, hogy lennének berobbanó egyéniségek. Úgyhogy van feladat a magyar futballban, nem is kevés, nem is kicsi. Úgy hiszem, az izgalmas hajrá után is lesz teendő, mindenesetre a játékot szerető magyar szurkolók megérdemlik, hogy jobban kiszolgálják őket" - zárta Várhidi.