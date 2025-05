Furcsa körülmények között távozik klubjától a magyar válogatott veretlen szövetségi kapitánya

Hosszabb távra terveztek, most véget ért az együttműködésük. Csábi József és a BVSC-Zugló szakított egymással, már nem a korábbi szövetségi kapitány a sárga-kékek vezetőedzője. A hírt a zuglói klub tette közzé.

Csábi József távozásával megüresedett a BVSC kispadja Fotó: MSUSZ/Szucs Attila

A mai napon a BVSC-Zugló NB II-es labdarúgó csapatának vezetősége és Csábi József vezetőedző megállapodott arról, hogy a vezetőedző nem folytatja munkáját az egyesületben a 2025/2026-os idényben. Köszönjük ezt az esztendőt a szakembernek és további sok sikert kívánunk!

− áll a szűkszavú közleményben.

Csábi József és kérdőjelek

Hogy mi állhat a háttérben, nem tudni. A megfogalmazás azt sejteti, hogy volt, lehetett szó a közös folytatásról, illetve akár szerződése is lehetett a trénernek, akivel végül biztosan bennmaradtak Paulo Vinícius-szék. A BVSC-Zugló - a Vasast is legyőzve - a 9. helyen végzett a 16 csapatos labdarúgó NB II-ben úgy, hogy a már kieső Gyirmótot 7 ponttal előzte meg. A sárga-kékek lettek a liga döntetlenkirályai (14), holtversenyben a második legkevesebb gólt kapták, ugyanakkor - az Ajkával együtt - a harmadik legkevesebbet szerezték (31).

Elképesztő... Tényleg el kell küldeni egy a klubhoz kötődő, stílusos csapatot összerakó csupaszív embert?

− tette fel a kérdést egy értetlenkedő szurkoló a klub bejegyzésére reagálva. Az is talányos, mit keresett néhány hete Szolnokon, ahol a BVSC-t képviselve a fővárosi egyesület támogatásáról biztosította a végül az NB III-ból kieső Tisza-partiakat... Az 58 esztendős Csábi József 2016 nyarától 2021 végéig irányította a Szolnokot, volt a Honvéd, a Nyíregyháza és a Kazincbarcika vezetőedzője is. Ő volt Egervári Sándor szövetségi kapitány jobbkeze, pályaedzője, az amszterdami 1-8 után, 2013 őszén egy mérkőzésen megbízott szövetségi kapitányként irányította a magyar labdarúgó-válogatottat, amely 2-0-ra legyőzte Andorrát.

Alakul a BVSC kerete

A vezetőedző távozása azért is érdekes, mert miután néhány hete - három fordulóval a bajnokság vége előtt - biztossá vált a csapat bennmaradása, a klubvezetés 13 játékossal írt alá szerződést a következő évre, a legtöbb esetben a folytatást is biztosító opcióval. Biztosan a BVSC-ben játszik: Paulo Vinícius, Pekár László, Kelemen Patrik, Hesz Olivér, Király Ákos, Benkő-Bíró Norbert, Tóth Keve, Szilágyi Máté, Megyeri Gábor, Nemes Marcell, Szilágyi Zsombor, Petroff Zsombor, Alex Ureche. Jakab Zoltán ügyvezető és a játékosokkal pózoló Kisteleki István szakmai igazgató akkor szóba sem hozta az edzőkérdést. Most viszont helyzet van Zuglóban, mielőbb edzőt kell találni a BVSC-nek - ha még nem találta meg Csábi József utódját.