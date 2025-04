Érthetetlen döntés, egyre nehezebb helyzetben van Marco Rossi nagy felfedezettje

Nehezen érthető, ami az elmúlt hetekben Balogh Botonddal történik Olaszországban a Parmánál. A magyar válogatott játékos egészen sokáig alapembernek számított a szezonban, remek statisztikái pedig több klubnak is szemet szúrtak. Az elmúlt hetekben azonban a kispadra került, miközben csapata éppen a túlélésért küzd a Serie A-ban.

Balogh Botond (balra) egyre nehezebb helyzetben a Parmánál Fotó: NurPhoto via AFP

Balogh karrierjében a tavalyi szezon második fele jelentette az igazi fordulópontot, amikor egyre több játéklehetőséget kapott a Parmánál, amely annak az évnek a végén feljutott az élvonalba. Fabio Pecchia vezetőedző olyannyira bízott benne, hogy a Fiorentina ellen (1-1) rögtön a kezdőbe jelölte az idénynyitón. Az AC Milan elleni bravúros 2-1-es siker alkalmával szintén a kezdőben volt, ahol többek között a világklasszis Rafael Leaót teljesen kivette a játékból.

A 22 éves középhátvéd az első 20 forduló alatt 19-szer kezdett. Teljesítményére rengetegen felfigyeltek, többek között az Internazionale és a Bayer Leverkusen is elkezdte komolyabban követni.

Balogh Botond a kispadra szorult

A töréspont január 12-én következett be, amikor a Marco Rossi által is felfedezett védőt a 60. percben sérülés miatt le kellett cserélni a Genoa ellen. Ezt követően két bajnokit hagyott ki vádliproblémák miatt, majd két találkozót a kispadon töltött. A Roma ellen a cserék közül szállt be, miután a 18 éves Giovanni Leonit kiállították. Az 1-0-s vereséget követően Pecchiát menesztette a vezetőség, a helyét a korábbi Inter-védő, Cristian Chivu vette át.

Chivu kisebb fajta bravúrt hajtott végre azzal, hogy első meccsén 2-0-ra megverte a kiváló formában játszó Bolognát, ahol Balogh is végig a pályán volt. Az Udinese ellen aztán maradt a bizalom, a hátvéd azonban már az 58. percben a lecserélés sorsára jutott, azóta három bajnoki alatt mindössze 26 percet játszott.

Az első 20 forduló alatt, amikor Balogh alapembernek számított, 19 pontot gyűjtött a Parma. Az azt követő 10 forduló alatt mindössze hetet. A Parma, ha a tendenciát nézzük, nem lett jobb Balogh nélkül, ráadásul a kiesés ellen küzd, 30 forduló alatt 26 pontjával a 16. helyen szerénykedik, a 18. pozícióban álló Empoli 23 pontos.