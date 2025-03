Féltik a németek Marco Rossi felfedezettjét a válogatottól

Ahelyett, hogy örülnének a fejlődésének és az értéke növekedésének, az Eintracht Braunschweignél aggodalommal figyelik, hogy Szabó Levente újra magyar válogatott lehet. Marco Rossi hétfőn jelentette be, hogy újra számít a 25 éves csatárra, akit a tavaly novemberi, rossz emlékű hollandiai Nemzetek Ligája-meccsen vetett be újoncként.

Szabó Leventét (középen) Varga Barnabás helyére cserélte be Marco Rossi a válogatottba Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A német Bundesliga-másodosztály 16. (osztályozós) helyén álló Braunschweig vasárnap a Herthát fogadja – és pontszámban be is érheti –, majd jövő csütörtökön edzőmeccset játszik az élvonalbeli Kiel ellen. Akkor már a Törökország elleni Nemzetek Ligája-osztályozókra hivatalos Szabó nélkül. Daniel Scherning vezetőedző csapata a válogatott szünet után, két hét múlva is közvetlen riválishoz, Münsterbe lesz hivatalos. A kiélezett szezonhajrára készülő, bennmaradásért küzdő klubnál valószínűleg ezért is nagyon aggódnak a magyar támadó távolléte miatt.

Sokba került a válogatottbeli bemutatkozás

A régió hírportálján megjelent cikk elismeri, hogy a légiósnak nagy elismerés a válogatottbeli szereplés, de a klubnak egyben rizikó is, miután legutóbb sérülten tért vissza Telkiből. Az NL-csoportmeccsen Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Virgil van Dijk okozott neki fájdalmas zúzódást. Három nappal később, a németek elleni hazai szezonzárón (1-1) Szabó már nem is lépett pályára, mint ahogy klubjához visszatérve is ki kellett hagynia az évből még hátralévő öt bajnokit. A felépülése után csak idén játszhatott újra, mind a nyolc 2025-ös Braunschweig-meccsen.

Szabóról a csapat fontos részeként ír a helyi sajtó, miután ebben a bajnoki szezonban eddig négy góllal és három gólpasszal segítette (sőt, az Eintracht Frankurt elleni 1-4-es kupavereség során is ő lőtte a becsületgólt).