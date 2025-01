Az utóbbi napok hírei szerint a eddigi kérők, a Liverpool és a Manchester United után a Chelsea, a Newcastle és a Tottenham is beállt a sorba Kerkez Milosért. A magyar válogatott 21 éves balhátvédje a Premier League egyik legkeresettebb labdarúgója lett a Bournemouth-ban mutatott teljesítménye alapján. A januári átigazolási időszakkal párhuzamosan sokasodnak is a vele kapcsolatos pletykák: Szoboszlai Dominik barátját összeboronálták már a fenti csapatokon túl a Real Madriddal és a Borussia Dortmunddal is. Angol klubjának vezetői azonban állítólag tiszta vizet öntöttek a pohárba egyik legnagyobb értékükkel kapcsolatban.

Nem áll össze a Szoboszlai, Kerkez páros Liverpoolban? Fotó: Simon Stacpoole/Offside

A Bournemouth meg akarja tartani Kerkezt januárban – értesült a Tribal Football. Alighanem megjött az étvágy az angol topliga egyik meglepetéscsapatánál, amely 20 forduló után a hetedik helyen áll és versenyben van a nemzetközi kupaszereplésért. Ehhez pedig nem a legjobbak értékesítése a recept.

Szoboszlaiék máshol is tapogatóznak

A cikkben megemlítik, hogy bár a bajnoki tabellán csak 13. MU-nak lenne a legnagyobb szüksége légiósunkra, a 40 millió fontra (20 milliárd forint) becsült vételára azonban a Vörös Ördögök számára is túl magas – ahogy azt korábban már pedzegette Rúben Amorim vezetőedző is. A balhátvédekkel (Andy Robertson, Kosztasz Cimikasz) jelenleg is jól ellátott Liverpoolban pedig Szoboszlai válogatottbeli cimborája mellett a Bayern Münchennél lejáró szerződésű kanadai Alphonso Davies, illetve az olcsóbban megszerezhető amerikai Antonee Robinson (Fulham) és a szenegáli El Hadji Malick Diouf (Slavia Praha) is kiszemelt a posztra.

A Bournemouth legközelebb kedden (20.30, tv: Spíler 1) a Chelsea vendége lesz a PL 21. fordulójában.