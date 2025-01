Szívszorító: 104. születésnapján vesznek végső búcsút Keleti Ágnestől

Az egész országot megrázta a hír, hogy százhárom éves korában elhunyt Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornász, a nemzet sportolója, Magyarország legtöbb olimpiai éremmel rendelkező női sportolója, aki a világ legidősebb élő, egyben a világ valaha élt legidősebb ötkarikás aranyérmese volt.

Megvan, mikor lesz Keleti Ágnes temetése Fotó: Szabó Miklós

Keleti Ágnestől csütörtökön többek között Gyurta Dániel és Orbán Viktor is elbúcsúzott. Most pedig az is kiderült, hogy mikor lesz a legendás sportoló temetése. A gyászoló család tájékoztatása szerint az ötszörös olimpiai bajnok tornásztól január 9-én, azaz egy hét múlva, éppen a 104. születésnapján (születése 104. évfordulóján) 12 órától vesznek búcsút a Kozma utcai izraelita temetőben.

Bár az izraeli média felvetette, hogy illene a zsidó államban végső nyugalomra helyezni, a kérdés eldőlt, a család a budapesti nyughely mellett döntött – számol be róla a Nemzeti Sport.