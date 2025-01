„Óriási lehetőség” – Bogdán Ádám már játszott az új Fradi-edző ellen

A Ferencváros háza táján szilveszterkor felgyorsultak az események. A FTC elnöke, Kubatov Gábor aznap bejelentette, hogy Pascal Jansent, a csapat vezetőedzőjét egy tengerentúli klub (azóta kiderült, hogy a New York City FC) kivásárolta a szerződéséből. Az együttes január elején még Leandróval kezdte meg a felkészülést a spanyolországi edzőtáborban, ezen a héten viszont bejelentették, hogy Robbie Keane lett Jansen utódja. A Fradinál három évet töltő, korábbi magyar válogatott kapus, Bogdán Ádám a holland és az ír szakemberről is véleményt alkotott.

Bogdán Ádám 2012-ben játszott Robbie Keane ellen Fotó: Szabó Miklós

„Az Európa-ligában az utolsó, PAOK elleni találkozót leszámítva Pascal Jansen nagyon jó munkát végzett, és remek eredményeket ért el, a mérkőzéseken folyamatos fejlődést mutatott a csapat” – kezdte Bogdán Ádám az értékelését lapunknak. „A bajnokságban egy picit döcögősebben szerepeltek. Megosztó volt a szerepe, de az NB I-ben sincs tragédia, tavasszal is versenyben lesz az együttes a bajnoki címért. Az ő szakmai elismerését jelzi, hogy a New York City FC egy ekkora összeget kifizetett érte, ami ráadásul a Manchester Cityt is birtokló City Group égisze alá tartozik.”

Bogdán Ádám bizakodik Keane-nel kapcsolatban

A Jansent váltó Robbie Keane vezetőedzőként az izraeli Maccabi Tel-Avivnál sikeres volt, kinevezése után a szezon végén bajnoki címet ünnepelhetett. Bogdán szerint az egykori kiváló támadó angliai rutinja sokat érhet a Fradinak.

„Ő ugyan nem brit, de rengeteg időt töltött Angliában, így sokan joggal várhatják tőle, hogy az ottani futball karakterjegyeit tudja hozni magával. Nem egy nagy tapasztalattal rendelkező vezetőedzőről van szó, de a Maccabi Tel-Avivnál elért eredményei jól néznek ki. Emellett másodedzőként szerepelt a Middlesbrough-nál, ahol Jonathan Woodgate alatt dolgozott, illetve a Leeds Unitednél a Premier League-ben, ahol Sam Allerdyce segítőjeként ténykedett. Játékosként elképesztő volt a Premier League-ben.”

Ez egy óriási lehetőség számára, bízhatunk benne, hogy ez neki, valamint a Fradinak is sikeres időszak lesz.

Bogdán még aktív játékosként, 2012 júniusában a pályán került szembe Keane-nel. A magyar labdarúgó-válogatott Írország ellen játszott felkészülési mérkőzést. Az összecsapás 0-0-lal zárult, Bogdán végigvédte a párharcot, Keane kezdőként 61 percet töltött a pályán. A magyar hálóőrnek nincsen konkrét emléke a klasszis csatárról, de örült, hogy ellene védhetett.