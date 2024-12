Dráma a németországi Eb-n, el akarta hagyni a csapatot a magyar válogatott sztárja

Erős éven van túl a magyar férfi kézilabda-válogatott. A gárda történelmi csúcsot jelentő ötödik helyet szerezte meg a januári Európa-bajnokságon, ezt követően a hazai selejtezőn drámai meccsen jutott ki az olimpiára. Párizsban végül nem jutott tovább a gárda a csoportból. A válogatott egyik legjobbja, Bodó Richárd most bevallotta: a januári Eb-n besokallt, ezért drámai döntést hozott.

Bodó Richárd úgy érezte, nem tud segíteni a válgatottnak Fotó: Szabó Miklós

A Szeged játékosa úgy érezte, nem ment neki a játék a németországi Eb-n. Az egyik csoportmeccs után azt gondolta, az lenne a legjobb, ha hazamenne.

Összecsomagoltam, ültem az ágyam szélén lehajtott fejjel és mondtam a szobatársamnak, Bánhidi Bencének, hogy én most szólok Chemának (Chema Rodriguez, a szerk.) és elmegyek haza. Azt éreztem, hogy terhére vagyok a csapatnak.

- nyilatkozta a Magyar Nemzetnek az átlövő.

Bodó kiemelte, szobatársa, s legjobb barátja, Bánhidi Bence beszélt ekkor a lelkére.

– Ha valaki, akkor ő tudta, hogy milyen helyzetben vagyok, de azt is tudta, hogy minden pillanatban azért dolgozok, hogy ez a helyzet megváltozzon. Beszélgettünk és azt mondta, hogy sem a csapatnak, sem magamnak nem tennék jót, ha most felállnék. Emellett az nem is én lennék, aki feladja és szemlesütve elkullog. Nem mondom, hogy csak emiatt, de a kölni középdöntőben már hasonlított a játékom arra, amit magamtól elvárok. Persze, higgadtan gondolkodva tudom én is, hogy hiba lett volna eljönnöm, már csak azért is, mert a magyar válogatottban játszani rang.

