Három játékost dobhat a Galatasaray, Sallai is érintett

Victor Osimhen hiába a világ egyik legjobb csatára, az idei nyári átigazolási terve kudarcba fulladt, és majdnem fél évre a lelátóra került. A nigériai futballista a Napoli futballistája volt, amely a nyáron úgy készült, hogy 100 millió euró (40 milliárd forint) feletti összegért értékesíti egy topklubnak. Ez végül nem következett be, ami miatt az olasz együttes kirakta a keretéből és jelezte, hogy januárig egy perc játékra sem számíthat. Ekkor lépett közbe a Galatasaray, amely egy évre kölcsönvette a világsztárt. Osimhen helyzete továbbra is bizonytalan, az eseményeket Sallai Roland is árgus szemekkel figyelheti.

Victor Osimhent végleg megvenné a Galatasaray, ez Sallai Rolandnak is segíthet / Fotó: Anadolu via AFP

Osimhen elképesztő mennyiségű szeretetet kapott a Galatasaray szurkolóitól, ezt pedig eddig remek játékkal hálálta meg. Kilenc meccsen nyolc gólt és négy gólpasszt szerzett, a Galata kényelmesen vezeti a török bajnokságot, és az Európa-ligában is jó rajtot vett. A vezetőség tudja, hogy a közeljövőben nem igazán lesz esélyük újra egy kiváló korban (25 éves) lévő világklasszist megkaparintaniuk, így most minden erejükkel azon dolgoznak, hogy Osimhent a kölcsönszerződés lejárta után is megtartsák.

A 25 éves futballista kivásárlási ára jövő nyáron 80 millió euróra (32 milliárd forint) csökken, de ez még mindig hatalmas összeg a Galatasaraynak. A török Milliyet azt írja, hogy a klub úgy próbálja meg csökkenteni Osimhen árát, hogy három kulcsemberét is felajánlja a Napolinak. A lehetséges cserébe bevonható nevek között szerepel Dávinson Sánchez – aki újra találkozhatna a korábbi Tottenham Hotspur-edző Antonio Contéval a Napolinál –, valamint Baris Alper Yilmaz és Yunus Akgün is – szúrta ki a Sport365.

Osimhen Sallai malmára hajthatja a vizet

Yilmaz és Akgün mindketten szélsők, ezáltal Sallai Roland posztriválisai is. A magyar válogatott futballistának jóval egyszerűbb dolga lenne tartósan ott lenni a Galatasaray kezdőjében, ha a két török játékos távozna jövő nyáron.

Sallai eddig hat török bajnokin lépett pályára, gólja és gólpassza ugyan még nincs, ám a játékával egyelőre a szurkolók és a klub vezetői is elégedettek.